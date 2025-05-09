Mali müşavirlere yeşil pasaport verilip verilmeyeceği gündemdeki sıcaklığını koruyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belirli statülerine göre verilen yeşil pasaport (hususi pasaport), sahiplerine pek çok ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyor. Son gelişmelere göre, mesleğinde 10 yılını dolduran mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesini öngören bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.
MALİ MÜŞAVİRLERE YEŞİL PASAPORT NE ZAMAN VERİLECEK?
Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından TBMM’ye sunulan teklif kabul edilirse, belirli şartları karşılayan mali müşavirler de hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip olacak. Özellikle mesleğini kesintisiz şekilde 10 yıl boyunca icra ettiğini belgeleyen mali müşavirlere bu imkânın tanınması hedefleniyor.
Henüz teklif yasalaşmadığı için yürürlük tarihi belli değil. Ancak yasanın kabul edilmesi halinde, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği Resmî Gazete’de yayımlanacak tarih ile netleşecek.
YEŞİL PASAPORT NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Yeşil pasaport (hususi pasaport), kamu görevlileri başta olmak üzere belirli meslek gruplarına ve özel şartları taşıyan kişilere verilen bir pasaport türüdür. Bu pasaport sayesinde birçok ülkeye vize almadan seyahat edilebilmektedir.
YEŞİL PASAPORT HAKKI OLAN KİŞİLER KİMLERDİR?
- Eski TBMM üyeleri ve eski bakanlar,
- Kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan devlet memurları ve emeklileri,
- İl ve ilçe belediye başkanları,
- Bazı özelleştirilen kamu kurumlarının çalışanları ve emeklileri gibi gruplar yer almaktadır.
MALİ MÜŞAVİRLER YEŞİL PASAPORT ALABİLECEK Mİ?
Eğer TBMM’de görüşülen yasa teklifi kabul edilirse, en az 10 yıllık tecrübeye sahip mali müşavirler de bu listeye dâhil olacak. Böylece, hem iş dünyasında temsil gücü artacak hem de uluslararası alanda daha rahat hareket edebilecekler.
Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesiyle ilgili hazırlanan kanun teklifi, mecliste onaylanırsa birçok mali müşavir için büyük bir avantaj sağlayacak. Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Şimdilik resmi bir karar alınmış olmasa da teklifin yasalaşması durumunda, şartları taşıyan mali müşavirler yeşil pasaport sahibi olabilecek.