MALİ MÜŞAVİRLER YEŞİL PASAPORT ALABİLECEK Mİ?

Eğer TBMM’de görüşülen yasa teklifi kabul edilirse, en az 10 yıllık tecrübeye sahip mali müşavirler de bu listeye dâhil olacak. Böylece, hem iş dünyasında temsil gücü artacak hem de uluslararası alanda daha rahat hareket edebilecekler.

Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesiyle ilgili hazırlanan kanun teklifi, mecliste onaylanırsa birçok mali müşavir için büyük bir avantaj sağlayacak. Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Şimdilik resmi bir karar alınmış olmasa da teklifin yasalaşması durumunda, şartları taşıyan mali müşavirler yeşil pasaport sahibi olabilecek.



