Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Mecliste çoğunlukta hangi parti?

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşamını yitirdi. Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Manisa'da yeni başkanın belirleneceği seçim, bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Peki Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? CHP kimi aday gösterdi? AK Parti kimi aday gösterdi? Hangi partinin mecliste ne kadar vekili var?

1 /7 Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Organları hasar gören Zeyrek'in dün saat 17:05'te kalbi durdu. Üç çocuk babası olan Ferdi Zeyrek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Peki Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? Mecliste çoğunlukta hangi parti?

2 /7 Ferdi Zeyrek’in 9 Haziran tarihinde geçirdiği elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, yerine yeni başkanın seçilmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanacak. Toplantıya, belediye meclisi birinci başkan vekili başkanlık edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, olağanüstü meclis toplantısını kamupyona duyurdu;





3 /7 Manisa Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak? AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi. Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran CHP’nin göstereceği adayın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olması bekleniyor. Kulislerde ise Muradiye eski belde belediye başkanı ve deneyimli siyasetçi Erdinç Yavaşlı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Anıl Ahmet Ceylan isimleri başkanlık için anılıyor. CHP Genel Başkanı Özel ise adaylık konusunda son sözü söyleyecek.





4 /7 Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk kimde, hangi partide? 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre meclis üyeliğinde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu. Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyesi dağılımı aşağıdaki gibidir: CHP - 62 AK PARTİ - 14 MHP - 12 Yeniden Refah - 1

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üye dağılımı listesi için tıklayın

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni başkanın belirleneceği seçim, Pazartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Seçim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliği dağılımına göre, Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı CHP’den bir ismin olması bekleniyor.



6 /7 Belediye başkanının ölürse yeni başkan nasıl seçilir? Belediye başkanının vefatı gibi olağanüstü durumlar, yerel yönetimlerin işleyişi açısından önemli sonuçlar doğurur. Bu tür bir durumda, Belediye Kanunu’na göre belirlenmiş yasal prosedürler devreye girer. Belediye başkanının vefat etmesi durumunda, en geç 10 gün içinde belediye meclisinin toplanması zorunludur. Bu toplantıya: