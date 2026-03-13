MEB 903 personel alımı sonuç sorgulama ekranı! MEB personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 903 personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek alım için başvuran adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Başvuruların ardından gözler sonuçların duyurulacağı resmi açıklamaya çevrildi.
Binlerce adayın başvurduğu 903 personel alımı için sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
MEB 903 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 MART 2026 MEB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 903 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar için adayların bekleyişi sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 13 Mart 2026 Cuma günü açıklanması planlanıyor.
Gün içerisinde henüz resmi sonuç açıklaması yapılmadı. Sonuçların bugün en geç saat 17.00’ye kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adayların Bakanlık tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
903 sözleşmeli personel alımı sonuçları yayımlandığında adaylar sonuçlarını şu adreslerden görüntüleyebilecek:
kariyerkapisi.gov.tr/isealim
meb.gov.tr
personel.meb.gov.tr
Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirildikleri kadroyu ve varsa yedek adaylık durumlarını öğrenebilecek. Yerleştirmelerde KPSS puan üstünlüğü esas alınacak. Her kadro için asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenecek.
MEB 903 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
İlan edilen kadrolar arasında en fazla alım yardımcı hizmetler personeli kadrosunda yapılacak. Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:
Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi
Büro Personeli: 121 kişi
Kat Görevlisi: 113 kişi
Aşçı: 75 kişi
Sıhhi Tesisat Teknisyeni: 21 kişi
Kaloriferci: 21 kişi
Şoför: 20 kişi
Elektrik Teknisyeni: 18 kişi
Diyetisyen: 15 kişi
Bilgisayar Teknisyeni: 15 kişi
PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Personel alımları Ankara, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray’da bulunan 16 farklı eğitim ve uygulama merkezinde gerçekleştirilecek.
Merkezlere göre kontenjan dağılımı ve detaylar, yayımlanan ilan metni üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme sürecine ilişkin yeni takvimin de duyurulması bekleniyor.