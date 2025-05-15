15 bin öğretmen atama sonuçlarının erişime açılması ardından mülakat yerleri de merak konusu oldu. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar mülakata katılacak. Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ile birlikte tarihler de belli olacak. Mülakatlar farklı günlerde yapılabilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 sorgulama ekranı

1 /5 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı 5 Mayıs tarihine kadar başvurularını yaptı. 15 bin öğretmen atama sonuçları internet üzerinden erişime açıldı. Atanacak öğretmen adaylarıMEB tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

2 /5 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, 21 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erdi. Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi: SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ





3 /5 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Sözleşmeli sınav yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



4 /5 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ile birlikte tarihler de belli olacak. Mülakatlar farklı günlerde yapılabilecek. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

