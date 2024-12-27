Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı açıldı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikası için başvuru yapan öğretmenler Mebbis ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Peki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? İşte MEBBİS öğretmen sertifika başvuru sonucu sorgulama ekranı...
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programları başvuruları ilerleyecek. Yayınlanan kılavuza göre başöğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanacak. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı ve tüm detaylar
MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek?
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek.
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.
SERTİFİKALARIN DÜZENLENMESİ
Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin; Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Sertifikalarının düzenlenmesi için gerekli bilgiler sertifikaların düzenleneceği MEBBİS modülüne Bakanlıkça aktarılacak.
Eğitim programını tamamlayanların sertifika düzenlenme tarihine kadar çeşitli nedenlerle (kıdem şartını kaybetme, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alma, öğretmenlikten ayrılma vb.) uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için aranılan şartları kaybedebileceği göz önünde bulundurularak sertifika düzenlenme öncesinde durumları yeniden değerlendirilecek.
Bu doğrultuda;
a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin;
i. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için düzenlenecek olan sertifika şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü onayından sonra il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirmeleri yapılacak.
ii. Değerlendirmeler okul/kurum müdürlüğü ile ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından aynı gün içerisinde; il değerlendirme komisyonları tarafından ise 15 Ocak 2025 tarihine kadar aynı gün içerisinde, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Mesai saatleri dışında veya resmî tatil günlerinde değerlendirme ekranlarına düşen değerlendirme işlemleri ise; takip eden ilk iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan şartları taşıyanlar ile Bakanlık dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan kurumlarınca şartları taşıdıkları tespit edilenlerin sertifikaları, tüm şartları taşıdıkları tarih esas alınarak Bakanlıkça düzenlenecek.
Örneğin;
1- 5 Eylül 2024 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 2 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 3 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 2 Ocak 2025 olacak.
2- 7 Ocak 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 14 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 15 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 14 Ocak 2025 olacak.
3- 17 Mart 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 12 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 18 Mart 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 17 Mart 2025 olacak.
Uzman ve Başöğretmenlik Başvuruları Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecine dair başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvuru yapmak isteyen öğretmenler, aşağıdaki adımları takip edebilir:
MEBBİS Giriş Ekranı
https://mebbis.meb.gov.tr adresine gidin.
Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu girerek sisteme giriş yapın.
Başvuru Modülü: Sistemde ilgili modülü seçerek uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik başvuru formunu doldurun.
Belgelerin Yüklenmesi: Gerekli belgeleri sisteme yükleyin.
Başvurunun Onaylanması: Başvuru işlemini tamamlayarak onaylayın.