logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Memur 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? TÜİK açıklaması

Memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Memur 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? TÜİK açıklaması

09:153/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Memur enflasyon farkı ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Memur maaşları enflasyon ve toplu sözleşme gibi verilerle birlikte belirlenirken, Ocak ayı itibarıyla değişecek olan maaşlarda, enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Temmuz, Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, Memur 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte TÜİK son dakika enflasyon açıklaması...

Temmuz ayı %3,23, Ağustos ayı %2,47 olmak üzere toplamda %5,77'lik bir kümülatif enflasyon farkı oluşurken, 3 Ekim Perşembe günü TÜİK eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. 

Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında zam alan memur ve memur emeklileri 2025 Ocak maaş zammına gözünü çevirdi. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi belli olurken TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. 

MEMUR ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?


Temmuz ayı %3,23, Ağustos ayı %2,47 olmak üzere toplamda %5,77'lik bir kümülatif enflasyon farkı oluşurken, 3 Ekim Perşembe günü TÜİK eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bu kapsamda ise 3 aylık enflasyon verileri netleşecek. Kalan verilerin de belli olmasıyla birlikte, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaşı netleşecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 10,59 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)


Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL → 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL → 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL → 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL → 62.128 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)


Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 70.718 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 62.592 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL → 24.562 TL

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL → 19.229 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL → 41.238 TL

Başkomiser 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.165 TL

Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL → 20.939 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.048 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.006 TL

İmam Hatip: 26.568 TL → 29.382 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.382 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI


Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.


(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)


YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?


2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan enflasyon oranı 24,73 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin % 38 olduğu Merkez Bankası tarafından duyurulmuştu. Bu hesaplamalar ele alındığında 2024 ikinci 6 aylık periyotta beklenen enflasyon oranı % 13,27 olarak hesaplanıyor.

#tüik
#enflasyon farkı
#memur maaşı
#memur zammı
#enflasyon maaş farkı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS ek tercih ekranı ne zaman açılacak? DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman?