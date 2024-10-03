Memur enflasyon farkı ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Memur maaşları enflasyon ve toplu sözleşme gibi verilerle birlikte belirlenirken, Ocak ayı itibarıyla değişecek olan maaşlarda, enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Temmuz, Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, Memur 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte TÜİK son dakika enflasyon açıklaması...

1 /8 Temmuz ayı %3,23, Ağustos ayı %2,47 olmak üzere toplamda %5,77'lik bir kümülatif enflasyon farkı oluşurken, 3 Ekim Perşembe günü TÜİK eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

2 /8 Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında zam alan memur ve memur emeklileri 2025 Ocak maaş zammına gözünü çevirdi. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi belli olurken TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

3 /8 MEMUR ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayı %3,23, Ağustos ayı %2,47 olmak üzere toplamda %5,77'lik bir kümülatif enflasyon farkı oluşurken, 3 Ekim Perşembe günü TÜİK eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bu kapsamda ise 3 aylık enflasyon verileri netleşecek. Kalan verilerin de belli olmasıyla birlikte, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaşı netleşecek.

4 /8 ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 10,59 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 63.879 TL Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.147 TL Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 58.143 TL Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 52.465 TL Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 64.224 TL Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 58.117 TL Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 73.182 TL Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.044 TL Mühendis 1/4: 58.957 TL → 65.201 TL Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 46.326 TL Profesör 1/4: 85.671 TL → 94.744 TL Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 62.524 TL Vaiz 1/4: 49.161 TL → 54.367 TL Avukat 1/4: 56.179 TL → 62.128 TL

5 /8 MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 70.718 TL Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 62.592 TL Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL → 24.562 TL Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL → 19.229 TL Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL → 41.238 TL Başkomiser 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.165 TL Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL → 20.939 TL Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.048 TL Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.006 TL İmam Hatip: 26.568 TL → 29.382 TL Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.382 TL

6 /8 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)



7 /8 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan enflasyon oranı 24,73 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin % 38 olduğu Merkez Bankası tarafından duyurulmuştu. Bu hesaplamalar ele alındığında 2024 ikinci 6 aylık periyotta beklenen enflasyon oranı % 13,27 olarak hesaplanıyor.