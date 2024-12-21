MEMUR ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Maaş tahminini değiştiren açıklama geldi: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş tablosu

Merkez Bankası’nın yayımladığı yılın son enflasyon anketi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için yapılacak zam oranlarına dair ipuçlarını netleştirdi. 6 aylık maaş artışları için beklenen oranlar artık sürpriz olmayacak. Güncellenen kök maaş tabloları ile en düşük memur ve emekli maaşına dair tahminler şekillendi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı tahmini de netleşti. İşte 4a, 4b, 4c dahil emekli ve memur maaş hesaplama tabloları…
Aralık ayı enflasyonu ve 6 aylık enflasyon farkı 3 Ocak’ta açıklanacak, milyonların maaşları netleşecek. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 24,73, memur maaşlarına ise enflasyon farkıyla yüzde 19,31 zam yapılmıştı. Ocak 2025’te en düşük emekli maaşı ve öğretmen, polis, doktor, mühendis gibi memur maaşlarının nasıl şekilleneceği Merkez Bankası’nın yılın son enflasyon tahminiyle daha da belirginleşti.
MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDEN YENİ TAHMİN
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi Aralık ayı verilerine göre enflasyonun bir önceki ay 1,67 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,72 olması bekleniyor. Bu kapsamda emekli zammı ve memur maaşları için 6 aylık enflasyon farkında son ipucunu ortaya çıkardı.
6 AYLIK ENFLASYONDA YENİ BEKLENTİ
Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,57, memur emeklilerine de yüzde 4,15 farkla birlikte yüzde 10,40 zam oluştu.
Merkez Bankası verilerine göre yeni tablo şöyle:
6 aylık enflasyon yüzde 16,54 olacak
SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,54 olacak
Memur enflasyon farkı yüzde 5,95’e yükseldi.
Memur zammı yüzde 12,31olarak hesaplandı
SSK VE BAĞ-KUR’DA EMEKLİ KÖK MAAŞLARI ZAMLI TARİFE
Şu anda Bağ-Kur emeklisi esnaf için 12.695 lira alıyor. 5 aylık garantilenen veri ile 14.545 TL oldu. 6 aylık zamda enflasyon beklentiler dahilinde gelirse yüzde 14.795 TL’ye yükselecek.
Bağ-Kur tarım emeklisi de güncelde 10.089 TL aylık alıyor. 5 aylık 11.559 TL ve Temmuz-Aralık ayı arasında 11.758 TL alacak.
SSK 2000 öncesinde emekli olanlar 14.178 TL alıyor. Garantilenen 16.244 TL ve 6 aylık 16.523 TL’ye denk geliyor.
SSK 2000 sonrası 8.789 TL kök aylıkları var. Temmuz-Kasım arası garantilenen 10.070 TL ve yıl sonunda 10.245’lik tahmini yükseliş bekleniyor.
Ancak en düşük emekli maaşı olan 12.500’ün altında kalan rakamlar yine taban aylığa eşitlenerek maaşları bu rakam seviyesinde kalmaya devam edecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
Emekli kök aylıklarına yapılacak zamlar sonrası bu emekliye zam döneminde de emekli taban aylığının altında kalacak 3.7 milyon kişi için çalışmalar Ocak ayı içinde tamamlanacak. En düşük emekli maaşı için şu an konuşulan en güçlü rakam 15.000 TL! Böylece bu rakamın altında maaş alan kimse düzenleme sonrası kalmayacak.
MEMURDA EN DÜŞÜK MAAŞ TABLOSU
En düşük memur emeklisinin güncel maaşı 17.586 lira. Garantilenen yüzde 10,40’lık zam sonrası şu an 19.415 TL onlar için de cepte. 6 aylık enflasyon farkı eklendiğinde tahmini olarak 19.751 TL’ye çıkacak.
En düşük memur maaşı evli olanlar için 39.205 liradan 44.031 liraya yükselecek.
Bekar memur maaşı da 36.236 TL’den 40.697 TL’ye çıkacak.