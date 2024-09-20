MEMURA EN DÜŞÜK 42.000 TL! Ocak zammı için 5 senaryo açıklandı: İşte meslek meslek zamlı maaşlar

OVP'deki tahmine göre:

2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak öngörülüyor. Bu durumda, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.44 olacak ve memurlar yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alacak.

En düşük memur maaşı bu tahmine göre 42 bin 855 TL, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 225 TL olacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi (Merkez Bankası) tahminine göre:

Yıl sonu enflasyonu yüzde 43.14 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda, ikinci yarı TÜFE yüzde 14.76 seviyesine çıkacak ve Ocak zammı yüzde 10.59 olacak.

En düşük maaş memurlarda 43 bin 357 TL, memur emeklilerinde 19 bin 450 TL'ye ulaşacak.