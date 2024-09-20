MEMURA EN DÜŞÜK 42.000 TL! Ocak zammı için 5 senaryo açıklandı: İşte meslek meslek zamlı maaşlar

2025 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirlenecek. 2024'te yapılan yüksek oranlı zamların ardından, 2025 yılı için de çeşitli tahminler üzerinde duruluyor. Özellikle enflasyon farkı belirleyici olacak ve toplu sözleşme oranları ile birlikte Ocak zammı şekillenecek. Uzmanların tahminlerine göre, farklı enflasyon senaryolarına bağlı olarak 2025 Ocak zammı yüzde 30 ile 40 arasında değişebilecek. İşte meslek meslek maaş hesaplamaları...
2025 yılı Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı ile maaşlarını alacaklar. Eğer 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısmı kadar enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon tahminlerine göre, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10’u aşması bekleniyor, bu da memurların ve memur emeklilerinin ek fark alabileceğini gösteriyor. Uzmanların yaptığı tahminlere göre, enflasyon farkı ile birlikte Ocak zammı yüzde 13-15 arasında olabilir.
Orta Vadeli Program (OVP) ve piyasa anketleri, 2024 yıl sonu enflasyon beklentileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin Ocak ayında alacakları maaş zamlarıyla ilgili farklı senaryolar ortaya koyuyor.
OVP'deki tahmine göre:
2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak öngörülüyor. Bu durumda, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.44 olacak ve memurlar yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alacak.
En düşük memur maaşı bu tahmine göre 42 bin 855 TL, memur emeklisi maaşı ise 19 bin 225 TL olacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi (Merkez Bankası) tahminine göre:
Yıl sonu enflasyonu yüzde 43.14 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda, ikinci yarı TÜFE yüzde 14.76 seviyesine çıkacak ve Ocak zammı yüzde 10.59 olacak.
En düşük maaş memurlarda 43 bin 357 TL, memur emeklilerinde 19 bin 450 TL'ye ulaşacak.
AA Finans anketi tahminine göre:
Enflasyon beklentisi yüzde 42.84 seviyesinde. İkinci yarı TÜFE yüzde 14.52 olacak ve Ocak zammı yüzde 10.36 olarak hesaplanıyor.
En düşük maaş memurlarda 43 bin 267 TL, memur emeklilerinde 19 bin 410 TL olacak.
FKB Ekonomik Görünüm Endeksi tahminine göre:
Enflasyon tahmini yüzde 49.39, ikinci yarı enflasyonu yüzde 19.77 olacak. Enflasyon farkı yüzde 8.88 olacak ve zam oranı yüzde 15.41'e çıkacak.
En düşük maaş memurlarda 45 bin 247 TL, memur emeklilerinde 20 bin 298 TL olacak.
İşte zamlı maaşlar kısmı:
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467 TL
%9.31 zamlı: 65.003,38 TL
%10.59 zamlı: 65.764,56 TL
%10.36 zamlı: 65.627,78 TL
%10.43 zamlı: 65.669,41 TL
%15.41 zamlı: 68.630,86 TL
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817 TL
%9.31 zamlı: 44.617,06 TL
%10.59 zamlı: 45.139,52 TL
%10.36 zamlı: 45.045,64 TL
%10.43 zamlı: 45.074,21 TL
%15.41 zamlı: 47.106,90 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568 TL
%9.31 zamlı: 57.462,08 TL
%10.59 zamlı: 58.134,95 TL
%10.36 zamlı: 58.014,04 TL
%10.43 zamlı: 58.050,84 TL
%15.41 zamlı: 60.668,73 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433 TL
%9.31 zamlı: 51.849,01 TL
%10.59 zamlı: 52.456,15 TL
%10.36 zamlı: 52.347,06 TL
%10.43 zamlı: 52.380,26 TL
%15.41 zamlı: 54.742,43 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338 TL
%9.31 zamlı: 63.769,27 TL
%10.59 zamlı: 64.515,99 TL
%10.36 zamlı: 64.381,82 TL
%10.43 zamlı: 64.422,65 TL
%15.41 zamlı: 67.327,89 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816 TL
%9.31 zamlı: 57.733,17 TL
%10.59 zamlı: 58.409,21 TL
%10.36 zamlı: 58.287,74 TL
%10.43 zamlı: 58.324,71 TL
%15.41 zamlı: 60.954,95 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836 TL
%9.31 zamlı: 106.944,53 TL
%10.59 zamlı: 108.196,83 TL
%10.36 zamlı: 107.971,81 TL
%10.43 zamlı: 108.040,29 TL
%15.41 zamlı: 112.912,53 TL
Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909 TL
%9.31 zamlı: 52.369,33 TL
%10.59 zamlı: 52.982,56 TL
%10.36 zamlı: 52.872,37 TL
%10.43 zamlı: 52.905,91 TL
%15.41 zamlı: 55.291,78 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663 TL
%9.31 zamlı: 66.310,73 TL
%10.59 zamlı: 67.087,21 TL
%10.36 zamlı: 66.947,69 TL
%10.43 zamlı: 66.990,15 TL
%15.41 zamlı: 70.011,17 TL
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313 TL
%9.31 zamlı: 46.252,34 TL
%10.59 zamlı: 46.793,95 TL
%10.36 zamlı: 46.696,63 TL
%10.43 zamlı: 46.726,25 TL
%15.41 zamlı: 48.833,43 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378 TL
%9.31 zamlı: 94.419,79 TL
%10.59 zamlı: 95.525,43 TL
%10.36 zamlı: 95.326,76 TL
%10.43 zamlı: 95.387,23 TL
%15.41 zamlı: 99.688,85 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243 TL
%9.31 zamlı: 62.572,32 TL
%10.59 zamlı: 63.305,03 TL
%10.36 zamlı: 63.173,37 TL
%10.43 zamlı: 63.213,44 TL
%15.41 zamlı: 66.064,15 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582 TL
%9.31 zamlı: 54.198,08 TL
%10.59 zamlı: 54.832,73 TL
%10.36 zamlı: 54.718,70 TL
%10.43 zamlı: 54.753,40 TL
%15.41 zamlı: 57.222,59 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028 TL
%9.31 zamlı: 62.337,31 TL
%10.59 zamlı: 63.067,27 TL
%10.36 zamlı: 62.936,10 TL
%10.43 zamlı: 62.976,02 TL
%15.41 zamlı: 65.816,01 TL
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22 TL
%9.31 zamlı: 69.900,71 TL
%10.59 zamlı: 70.719,23 TL
%10.36 zamlı: 70.572,15 TL
%10.43 zamlı: 70.616,92 TL
%15.41 zamlı: 73.801,49 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38 TL
%9.31 zamlı: 61.866,60 TL
%10.59 zamlı: 62.591,04 TL
%10.36 zamlı: 62.460,87 TL
%10.43 zamlı: 62.500,49 TL
%15.41 zamlı: 65.319,04 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
%9.31 zamlı: 28.827,45 TL
%10.59 zamlı: 29.165,02 TL
%10.36 zamlı: 29.104,36 TL
%10.43 zamlı: 29.122,82 TL
%15.41 zamlı: 30.436,16 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71 TL
%9.31 zamlı: 23.479,47 TL
%10.59 zamlı: 23.754,41 TL
%10.36 zamlı: 23.705,01 TL
%10.43 zamlı: 23.720,04 TL
%15.41 zamlı: 24.789,73 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
%9.31 zamlı: 28.827,45 TL
%10.59 zamlı: 29.165,02 TL
%10.36 zamlı: 29.104,36 TL
%10.43 zamlı: 29.122,82 TL
%15.41 zamlı: 30.436,16 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 49.405,18 TL
%9.31 zamlı: 53.997,05 TL
%10.59 zamlı: 54.634,73 TL
%10.36 zamlı: 54.521,52 TL
%10.43 zamlı: 54.556,71 TL
%15.41 zamlı: 56.986,19 TL
Polis memuru (8/1)
Mevcut maaş: 21.495,27 TL
%9.31 zamlı: 23.496,85 TL
%10.59 zamlı: 23.771,92 TL
%10.36 zamlı: 23.722,42 TL
%10.43 zamlı: 23.737,49 TL
%15.41 zamlı: 24.808,04 TL