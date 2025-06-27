MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025 TEMMUZ BEKLENTİSİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası Temmuz ayında faizi indirecek mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın merakla beklenen faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu. Haziran ayında faiz oranını yüzde 46’da sabit bırakan PPK, Temmuz ayında nasıl bir yol izleyecek? Ekonomistler temkinli, piyasa oyuncuları ise açıklanacak sinyallere odaklanmış durumda.
Merkez Bankası’nın Temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Temmuz 2025 toplantı tarihi netleşti. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası’nın bu ay nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Ekonomideki gelişmeler ışığında Temmuz ayı faiz beklentileri gündemdeki yerini koruyor.
TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Temmuz faiz kararı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 46, ikinci toplantı beklentisi yüzde 43 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 40,38 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,31 oldu.
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