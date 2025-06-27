MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025 TEMMUZ BEKLENTİSİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 46, ikinci toplantı beklentisi yüzde 43 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 40,38 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,31 oldu.