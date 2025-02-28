MSÜ sınav sonuçları 2025 açıklanma tarihi resmen duyuruldu. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınavın ardından MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı için gözler ÖSYM duyurusuna çevrildi. 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar günü tamamlandı. MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç güne açıklanır? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nereden duyurulur? sorularına cevap aramaya başladı. İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarih...
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü tamamlandı. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına girmek isteyen adaylar, şimdi sınav sonuçlarını merakla bekliyor. 2025 ÖSYM takvimine göre açıklanacak sonuçların ardından, puanlarını öğrenen adaylar tercih sürecine odaklanacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.
ÖSYM, sonuçların 18 Mart tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.