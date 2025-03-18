MSÜ tercihleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanması ile birlikte adayların MSÜ taban puanlarını, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulayacak. MSÜ tercih kılavuzunun yayınlanması ile adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025 MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar.

1 /6 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2025 sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM takvimine göre 23 Şubat'ta yapılan sınavın sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak ve tercihler başlayacak.

2 /6 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 MSÜ tercih sürecinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, önceki yıllarda tercih döneminin genellikle Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilmesi tercih sürecinin Nisan ayında başlaması yönündeki beklentileri artırıyor.

3 /6 MSÜ 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ 2025 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının ardından tercih kılavuzu da yayımlanacak.

4 /6 MSÜ TERCİH KILAVIZI İNDİRME EKRANI

5 /6 MSÜ 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları Ne Zaman Açıklanacak?

Bu yıl MSÜ kontenjanları henüz açıklanmadı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla kontenjanların netleşmesini bekliyor. Taban puanlar ise tercih sürecinin ardından belli olacak ve adaylar bu verilere göre tercihlerini şekillendirecek.