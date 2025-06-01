MSÜ tercih sonuçları 2025: 2. seçim aşamaları neler? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamalara çevrildi. Binlerce aday Hava, Kara, Deniz Harp Okulu için tercih sonuçlarına odaklanmış durumda. MSÜ yerleştirme tercih sonuçlarının ilanı sonrasında 2. seçim aşamaları için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından personeltemin.msb.gov.tr adresinden detaylı bilgiler yayımlanıyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşamaları neler? İşte 2025 MSÜ pertem tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.
ÖSYM kapsamında düzenlenen MSÜ sınav sonuçlarının ardından adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlamıştı. MSÜ tercihlerinin ardından binlerce aday sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. 2025 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların ardından 2. seçim aşamalarına geçilerek, Fiziki Yeterlilik ile mülakat işlemleri başlayacak. Peki 2. seçim aşamalarında neler var? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası ve 2. seçim aşamalarına dair detaylar.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 MSÜ yerleştirme (tercih) sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili MSB ve ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmazken, MSÜ tercih sonuçlarının, önceki dönemlere bakıldığında bu günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuçlar açıklandığında sayfamızdaki linkte yer alacak.
SONUÇLAR PERTEM SİSTEMİNDEN DUYURULACAK
2025 MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.
Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.
Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.
Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.
HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI
1) 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ)’nda Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
2) Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci Seçim Aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.
3) 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2’nci Seçim Aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;
a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,
Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.
4) 2025-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2025-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır.
2025-YKS’ye ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Başvuru Kılavuzunda yer alacaktır. 2025-YKS Kılavuzu, 2025-YKS başvurularının başladığı tarihte ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanacaktır. 2025-MSÜ’ye başvuran adayların 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Başvuru Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda 2025-YKS’ye başvuru yapmaları gerekmektedir.
Bu adaylar 2’nci Seçim Aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2’nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan “MSÜ’de Askerî öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir.” raporu alanlar, 2025-YKS Sayısal Puanı (Orta öğretim başarı
puanı eklenmemiş puan) (100’lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB’lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır.
Hava Harp Okulu için 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılan her aday ÖSU’ya tefrik edilmeyecektir. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak (Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO’da okutulacak İstihkâm sınıfı hariç), varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU’yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.
5) 2’nci Seçim Aşamaları şunlardır:
a) Evrak Kontrolü: 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2’nci Seçim Aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar Seçim Aşamalarına katılamazlar.
b) Fiziki Değerlendirme: Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve çorapsız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından Seçim Aşamalarına katılamazlar.
Bu aşamada elenen adayın itirazı: aynı gün içerisinde, Seçim Aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askerî Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları TABLO-2’de gösterilmiştir.
Erkek Askerî Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm, Kadın Askerî Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Tüm Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları anılan tablodaki 165 cm -190 cm
(dahil) arasında olacaktır.
Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2’nci Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.
c) Kişilik Değerlendirme Testi: Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.
ç) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):
(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, mekik, şınav ve 400 metre koşu testleri yapılır.
(b) Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış olan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.
(c) Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak testlere göre derece ve puanlar
TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 3 testin 2’sinden başarılı olmak (mekik ve şınav testlerinden en az 1’er puan, 400m koşu testinden en az 2 puan) zorunludur, en az 2 testten başarısız olan aday not
toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün testlerden alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.
(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı
her test için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, Seçim Aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden ilgili komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde
test bitimine müteakip yapılır. İtiraz eden aday başarısız olduğu teste tekrar tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtirazı yapan komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.
d) Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin) :
(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.
(b) Psikomotor testinde 180 tam puan üzerinden 100 baraj puanı altında alan adaylar başarısız kabul edilir.
(c) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.
(ç) Psikomotor testinden kadın ve erkek adaylardan belirtilen puanın altında alan
adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için Seçim Aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.
(d) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir ve testten başarısız olan adaya psikomotor sonuç tutanağı imza karşılığı tebliğ edilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.
e) Mülakat:
(1) Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.
(2) Adaylar, Bakanlık tarafından oluşturulan mülakat komisyonları tarafından sınava
tabi tutulurlar.
(3) Mülakat; komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve
cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
(4) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği,
özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerî personel/askerî öğrenci adayları için ayrıca askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.
(5) Adayların mülakat sınavında başarılı olabilmesi için Bakanlık tarafından belirlenen baraj puanı (100 tam puan üzerinden en az 70 puan) ve üzerinde puan alması gereklidir.
(6) Adaylar, Harp Okulu (HO) ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO) için aynı
mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. HO ve MYO tercihi olan adaylar, mülakat değerlendirmesi sonucunda, HO ve MYO’ya ait birbirinden bağımsız iki ayrı not alacaklardır.
f) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sadece Bando Astsubay
Meslek Yüksekokuluna Başvuran Adaylar için): Mülakat aşamasından başarılı olunması durumunda Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2’nci Seçim Aşamasının ikinci günü icra edilecektir. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN’un Solfej 1 kitabındaki
parçalardan sorumlu olacaktır.
(1) Teori:
(I) Solfej: Komisyonun, Muammer Sun Solfej 1 kitabından seçip soracağı bir (1)
adet müzik parçasını adayın solfej biçiminde okumasıdır.
(II) Ezgi Tekrarı: Aday, kendisine piyano ile çalınan üç (3) adet ezgi parçasını duyması ve devamında ‘A’ ve ‘Na’ hecesi ile tekrar etmesidir.
(III) İşitme: Tek ses duyma, iki ve üç sesli akor duymaktan oluşur (Akorların
seslerinin kalından inceye doğru “A” ya da “NA” şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir.)
IV) Ritim Tekrarı: Adayın, komisyon tarafından belirlenen 2 adet müzikal ritim
motifini duyması ve el ile tekrar etmesidir
(2) Çalgı Performansı: Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan adayın belirleyeceği, 1 adet eserin seslendirilmesinden oluşur. Adaylar Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına piyano ve bateri takımı hariç kendi çalgılarını yanlarında getirecektir.