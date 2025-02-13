NEVŞEHİR'DE YARIN 14 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?





Nevşehir il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.





Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.



