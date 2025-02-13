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Nevşehir'de yarın özel ve resmi okullar tatil mi?? Valilikten açıklama geldi

Nevşehir'de yarın özel ve resmi okullar tatil mi?? Valilikten açıklama geldi

20:1513/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Nevşehir'de kar yağışı devam ediyor. İl genelinde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışlı havanın ardından valilikten tatil ile ilgili resmi açıklama geldi. Öğrencilerin merakla beklediği tatil ile ilgili açıklamaları ve kentten son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 14 Şubat Nevşehir kar tatili bilgilendirmesi.

Meteoroloji tahminleri ve uyarıları sonrasında Nevşehir'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler ve velileri de tatil ile ilgili gelişmeleri yarından takip ediyor. Son dakika açıklama ise Nevşehir Valiliğinden geldi. Peki Nevşehir'de yarın 14 Şubat özel ve resmi eğitim kurumları tatil mi?

NEVŞEHİR'DE YARIN 14 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?


Nevşehir il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.


NEVŞEHİR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 5 GÜNLÜK


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) alınan bilgilere göre, Nevşehir'de 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;


Cuma: -8° Güneşli

Cumartesi: -4° Bulutlu

Pazar: -1° Bulutlu

Pazartesi: 1° Bulutlu

Salı: -2° Karlı


NEVŞEHİR HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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