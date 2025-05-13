Obeziteye karşı önlem için düğmeye basıldı: Sağlık Bakanlığı 81 ilde vatandaşların vücut kitle indeksini ölçecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde aynı anda hayata geçirilen yeni bir uygulamayla, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağını duyurdu. Memişoğlu, hedefin, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 arasında 10 milyon vatandaşa ulaşmak olduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il'de VKİ ölçümleri başlıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu:
"Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak."
Açıklamadaki "Fazla kilolu kişiler tespit edilecek" sözü sosyal medyada şu tarz esprilere konu oldu:
"Şafak baskını ile evler basılacak, ekmekler toplatılacak. Yasaklı ekmek yiyenler yatılı diyete gidecek." "Midelere kelepçe vurulamaz." "Mahpusa atın, yemek vermeyin üç ay." Ülkece goygoyu seviyoruz. Tamam, güldük eğlendik. Hatta bu esprilerin projenin tanıtımına katkısı da oldu.
Şimdi gerçeklere dönelim. Bakan Memişoğlu göreve geldiğinden beri başarılı işlere imza atıyor ve bu son projesi de ülkemiz açısından önemli bir soruna odaklanıyor.
Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmaya göre dünyada bir milyardan fazla kişi obez. Araştırmalar obezite sıklığının ülkemizde yüzde 30'un üzerine çıktığını ve Avrupa kıtasındaki en kilolu ülke konumuna geldiğimizi gösteriyor.
Sadece yetişkinler değil, çocuklar ve gençler de büyük risk altında... Çünkü çocuklarda ve ergenlerde obezite oranı 1990'dan bu yana dört katına çıktı. Tablo bu kadar vahim iken Sağlık Bakanlığı'nın ülke çapında kapsamlı bir obezite taraması yapması faydalı bir gelişme.
Projenin hedefi 10 milyon kişinin (VKİ) ölçümlerini ortaya çıkarmak. Bu gerçekten yüksek bir sayı. 10 milyon vatandaşımızdan obez olanları tespit edip, onları sağlık merkezlerine ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmek bile büyük başarı olur. İnsanların çoğu kilolu olduğunu biliyor ama kilosunun obezite boyutuna ulaştığının ya da obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının yeterince farkında değil.
Yüksek kalorili, yağlı ve şekerli gıdaların aşırı tüketimi... Paketli ve işlenmiş gıdalara olan ilginin artması... Yemek yerken televizyon ya da telefondan video izlemek...
Hareketsiz yaşam tarzı ve spor yapmamak gibi birçok faktör obeziteyi kitlesel anlamda artırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın ülke çapında vücut kitle endeksi ölçümü başlatması bu farkındalığın oluşmasında önemli bir adım olabilir.
Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?
Vücut kitle indeksi, bir kişinin vücut ağırlığının (kilogram cinsinden) boyunun karesine (metre cinsinden) bölünmesiyle hesaplanır. Kullanılan formül VKİ = ağırlık (kg) / boy (m)² şeklindedir.
Boy Kilo Endeksi Hesaplama Adımları
Örneğin; 75 kilogram ağırlığında ve 1.65 metre boyundaki bir kişinin boy kilo endeksi şu şekilde hesaplanır:
İlk olarak metre cinsinden boyun karesi hesaplanır. Bu örnekte, 1.65 x 1.65 = 2.72 m² olur.
İkinci adımda kilogram cinsinden ağırlığı metre kare sonucuna bölün. Yani 75/2.72 işlemi yapılır. Çıkan sonuç ise 27.5’tur. Bu kişinin vücut kitle indeksi 27.5 olarak belirlenir.