Obeziteye karşı önlem için düğmeye basıldı: Sağlık Bakanlığı 81 ilde vatandaşların vücut kitle indeksini ölçecek

Projenin hedefi 10 milyon kişinin (VKİ) ölçümlerini ortaya çıkarmak. Bu gerçekten yüksek bir sayı. 10 milyon vatandaşımızdan obez olanları tespit edip, onları sağlık merkezlerine ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmek bile büyük başarı olur. İnsanların çoğu kilolu olduğunu biliyor ama kilosunun obezite boyutuna ulaştığının ya da obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının yeterince farkında değil.