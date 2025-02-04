Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 36,7 büyüme kaydetti.





Pazarın yüzde 82,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 31 bin 455 ile yüzde 56,2 pay, B segmenti otomobiller 14 bin 419 ile yüzde 25,8 pay aldı.





Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 57,4 pay ve 32 bin 136 satışla SUV otomobiller oldu.





SUV otomobilleri, yüzde 25,6 pay ve 14 bin 296 satışla sedan, yüzde 16,2 pay ve 9 bin 78 adetle H/B otomobiller takip etti.





Benzinli otomobil satışları 27 bin 130 ile yüzde 48,5 pay, hibrit otomobil satışları 16 bin 642 ile yüzde 29,7 pay, elektrikli otomobil satışları 6 bin 225 ile yüzde 11,1 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 767 ile yüzde 10,3 pay ve otogazlı otomobil satışları 180 adetle yüzde 0,3 pay aldı.











