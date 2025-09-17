Yeni Şafak
ÖGG sınav tarihi açıklandı: EGM Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. yenileme eğitimi sınavı ne zaman?

ÖGG sınav tarihi açıklandı: EGM Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. yenileme eğitimi sınavı ne zaman?

16:1117/09/2025, Çarşamba
<p>ÖGG sınavı ne zaman?</p>
ÖGG sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü 117. Dönem ÖGG sınav tarihini duyurdu. Buna göre EGM Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. yenileme eğitimi sınavı 19 Ekim Pazar günü yapılacak. Peki ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınavda kaç kaç soru sorulacak? İşte detaylar.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihini açıkladı. Buna göre, EGM Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın saati, başlayıp bitiş saati ile birlikte sorulacak soru sayısı da merak konusu. İşte detaylar.

ÖGG 117. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM takvimine göre 117. ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü saat uygulanacak. 

ÖGG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SINAV KAÇTA BİTECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

ÖGG sınavı saat 10:00'da başlayacak. Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.

Sınav sonuçları, soru ve cevapları ve itiraz süreçleri www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinden yürütülecek.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı nedir?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen bireylerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, özel güvenlik sertifikası alabilmek için zorunludur ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

