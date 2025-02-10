Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. ÖGG soruları EGM tarafından açıklanmakta. Peki, ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 113. Dönem ÖGG A ve B kitapçığı soruları ve cevapları PDF indir ekranı…
Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) bugün gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Sınav sonrası gözler ÖGG soruları ve cevaplarında. Peki Özel Güvenlik soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları www.egm.gov.tr/ozelguvenli internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. 113. Dönem ÖGG soruları ve cevapları bugün yani 11 Şubat tarihinde erişime açılacak.
EGM Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat tarihinde yapıldı. Yayınlanan kılavuzda sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih yer aldı.
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
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Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçlarını Görmek için Tıklayınız...
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...
Görev Hayvanı ve İdarecisi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...
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ÖGG sınavında kaç soru soruluyor?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınavı sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
Özel güvenlik sınavı başarı puanı
Silahsız olarak eğitim alan adayların sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda 100 soru üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.
Silahlı eğitim alan adayların da aynı şekilde 100 temel eğitim sorusu üzerinden 60 puan almaları gerekmekte olup ayrıca adayların 25 silah bilgisi sorusu ve 5 el atışla, atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar.
Sınav puanı 100 puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.
Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az 60 olması şartı aranır.
Yazılı sınavda sorulan ortak 100 sorudan 60 ve üstünde puan almış iseniz, silahlı kısmında başarısız da olsanız, sınav sonrası sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.