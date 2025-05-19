OGM 3477 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru süreci tamamlandı, şimdi ise binlerce aday heyecanla sonuç açıklamasını bekliyor. KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alma şartıyla başvuruların alındığı süreçte, 3.477 kişilik kontenjan için rekor düzeyde başvuru gerçekleşti. 17 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanan başvuruların ardından, OGM işçi alımı sonuçlarının www.ogm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağına ve sonuçların açıklanma tarihine odaklanmış durumda. Peki OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler ve detaylar...
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı için duyurduğu sözleşmeli destek personeli alımında süreç tamamlanmak üzere. Şoför, operatör, temizlik, servis ve arşiv hizmetlerinde görevlendirilmek üzere açılan 3.477 kişilik kadro için binlerce aday başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Başvuruların ardından şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. OGM’nin personel alımı kapsamında adaylar KPSS P94 puan türü esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak. Başvuru sonuçlarının Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi beklenirken, açıklamanın Mayıs ayı içerisinde yapılması öngörülüyor. Kurumdan gelecek resmi duyuru merakla bekleniyor.
OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM personel alımı sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından henüz açıklanmadı. Sonuçların, Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
OGM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.