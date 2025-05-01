OGM PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü değerlendirme ve sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.