OGM PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM’nin 3 bin 477 personel alımı süreci başvuru aşamasının tamamlanmasıyla yeni bir döneme girdi. Başvuru yapan adaylar, sözlü sınav öncesinde sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından sonuç tarihi henüz netleştirilmedi, ancak açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Adaylar, sonuçlara OGM’nin resmi internet adresi ve Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 personel alımına ilişkin başvuru değerlendirme süreci sürüyor. Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından, adaylar sonuç tarihine odaklandı. Kurumdan yapılacak resmi açıklama beklenirken, sonuçların kısa süre içinde erişime açılması öngörülüyor. Açıklama, OGM’nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü vurgularken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü değerlendirme ve sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır." denildi.