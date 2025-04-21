Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda müjdeli haberi duyurmuştu. Öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ayrıca alıma ilişkin taban puanları ve kontenjanlar da duyuruldu. Buna göre en çok ataması yapılacak alanlar 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği olacak. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları 21 Nisan'da alınmaya başlıyor. Peki, 2025 yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? En çok hangi branş öğretmenleri atanacak? 15 bin öğretmen ilk atama başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 MEB öğretmen atama başvuru ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin öğretmen atamasının detayları belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 2024 yılı KPSS puanı aranırken başvurular da online olarak yapılacak. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü mülakata davet edilecek. MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
MEB sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında ilkatama.meb.gov.tr adresindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru süreci 5 Mayıs günü saat 16:00'da son bulacak. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklar.
Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI
Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.
Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KONTENJANLAR 2025
Öğretmen atamalarıyla ilgili kontenjan ve branş dağılımları, MEB'in başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte netleşecek. Adaylar, hangi alanda kaç kişilik kadro ayrıldığını bu kılavuz üzerinden öğrenebilecek.
EN SON ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILDI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son öğretmen ataması 23 Kasım 2024'te yapılmış, 20 bin sözleşmeli öğretmen kura yöntemiyle atanmıştı. Atamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende kamuoyuna duyurulmuştu.
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU SONUÇ TARİHİ
Başvuruları başarılı bulunan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in sayfasından duyurulacak. Mülakat yeri ve tarihi ise Bakanlık tarafından ileriki tarihlerde ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları’nın ek 1'inci maddesinde sayılan İstisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.
2024 EN ÇOK ATAMA YAPILAN ÖĞRETMENLİK BRANŞLARI
Geçtiğimiz yıl yapılan 20 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyleydi:
Sınıf Öğretmenliği: 3.263
Özel Eğitim: 2.499
Rehberlik: 1.597
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
İngilizce: 968
Bu dağılım yeni dönemde de benzer bir tablo oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak nihai branş listesi MEB'in açıklamasıyla kesinlik kazanacak.