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OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

15:0722/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, öğrenciler ve veliler yaz tatili planlarını netleştirmek için okulların kapanış tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, ders zili son kez haziran ayında çalacak. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, uzun bir yaz tatiline adım atacak. Peki, 2025'te okullar ne zaman kapanıyor, karne günü hangi tarihte? İşte detaylar…

Yaz tatili heyecanı milyonlarca öğrenci için geri sayımı başlattı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, okulların kapanış tarihi ve karne günü gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İlkokuldan liseye tüm kademelerde öğrenciler, yoğun geçen bir dönemin ardından tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre yaz tatili tarihi netleşmiş durumda. İşte okulların kapanacağı ve karnelerin dağıtılacağı o tarih…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 3 ay sürecek.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

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