OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Yaz tatili heyecanı milyonlarca öğrenci için geri sayımı başlattı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, okulların kapanış tarihi ve karne günü gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. İlkokuldan liseye tüm kademelerde öğrenciler, yoğun geçen bir dönemin ardından tatilin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre yaz tatili tarihi netleşmiş durumda. İşte okulların kapanacağı ve karnelerin dağıtılacağı o tarih…