Beden sağlığını korumak için birçok faktörün bir arada bulunması önemlidir. Sağlıklı bir vücudun sağlıklı beslenmesi, egzersiz yapması, temiz hava ve güneşle temas etmesi gibi ihtiyaçları vardır. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sağlıklı bir beden için 4 basit ama önemli adımı paylaştı. İşte Osman Müftüoğlu'ndan 4 basit adımla sağlığa kavuşma önerisi...

1 / 6 Sağlıklı bir beden rutini oluşturmak bazen ufak adımlara bağlıdır. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sağlık rutini için önemli olan 4 adımı paylaştı:

2 / 6 Keyif aldığın o sporu bul

Sana, bedenine, ruhuna uygun olmayan bir spor dalı yerine keyif aldığın ve düzenli yapabileceğin bir spor dalı seç.

3 / 6 Çeşitlendir

Haftalık rutininden sıkılmamak için egzersizlerini çeşitlendir. Örneğin; 2 gün plates yapıyorsan, 2 gün de yürüyüşe çıkabilirsin.

4 / 6 Dinlenmeyi ihmal etme

Kaslarını ve vücudunu dinlendirmek, spor rutinini uzun süre devam ettirebilmek için en önemli adımdır.

5 / 6 Yeterli ve dengeli beslen

Uyguladığın egzersiz rutinine uygun olarak beslenmeni düzenle. Yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve yağ almaya özen göster.