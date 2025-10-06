Atiş'in açıklamalarından satır başları...





Türk Aktivist Emrah Atiş: Yaklaşık Gazze'ye 300 mil uzaklıktayız. Dün filomuzun geride kalan gemileriyle buluşmuştuk. Tekneler küçük olduğu için hızımızı azalttık ve filo olarak devam edebilmek için onların hızına ayak uydurmamız gerekiyor. Biraz daha yavaş gidiyoruz ama Allah izin verirse yavaşta olsa Gazze'ye hedefimize varma gayreti içerisindeyiz. Bugün aslında gün içinde öğleye doğru bir hareketlilik yaşandı. Üstümüzden bir savaş uçağı geçti. Bir tur döndükten sonra tekrar geldi ve daha da yakın mesafeden geçti. Sonra kuzeye doğru devam etti. O sırada ne olduğunu anlayamadık ama sonradan gelen bilgiye göre İsrail'in C-130 savaş uçaklarından biri olduğunun yüksek olduğunu söylediler. Muhtemelen gözetlemek için geldiler. İçinde bulunduğumuz gemi Vicdan isimli gemi. Bu bilginin şöyle bir önemi var: Mayıs ayında Malta açıklarında Vicdan gemisi saldırıya uğradığında o zamanda İsrail'in C-130 savaş uçağının görüldüğünü daha önce filoya katılan ve şuan da burada olan arkadaşlar söyledi. Bugün tekrar gözüktü. O yüzden hepimiz şuan teyakkuzdayız. Biliyorsunuz sürekli gemiden canlı yayın yapılıyor. 30 dakika önce gemide bir tatbikat gerçekleştirdik. Her an her ihtimali değerlendiriyoruz ve önlemlerimizi almış durumdayız. Burada tamamen barışçıl eylemlerle alakalı, geldiklerinde nasıl ve ne yapacağımızı, gemimizde taşıdığımız insani faaliyetler ile ilgili neler söyleyeceğimize yönelik tatbikatlar yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan tarihe bir not düşmek için ve delil olarak bulundurmak için bir paylaşım yaptım. Kolilerde ağzına kadar dolu ilaçlar, teknenin alt kısmında gıda malzemeleri var. Sumud Filosu'na ilk müdahale açıklandığı an açıkçası üzülmüştük. Fakat sonrasında 1-2 geminin Filistin kıyılarına ulaştığını öğrenince içimiz umutla doldu. Bizim zaten yaptığımız şey umutla ayakta durarak güç alıyoruz. Sumud'a ilk müdahale olduğu an toplantı yaptık ve ortak bir karar alarak hep beraber 'Sumud Filosu'ndaki aktivistlere ne olursa olsun Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz.' dedik. Toplamda 30 farklı ülkeden katılımcı bulunuyor. Malezya, Pakistan, İran'dan katılan aktivistler var. Hatta Yahudi ve İsrailli olup da yurt dışında yaşayan insanlar var. Türkiye'den 4 kişiyiz aktivist olarak ve haricimizde gemide olan teknik işlerden sorumlu kişiler var. ABD, Kanada, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden 92 farklı katılımcı var.