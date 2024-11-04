Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2025 yeniden değerleme oranı belirlendi. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte pasaport ücretleri, sürücü belgeleri, kimlik harçları, yurt dışı çıkış harcı ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ücretleri de belli oldu. Peki Pasaport ücret 2025 ne kadar oldu? İşte 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 3 yıl ve üzeri pasaport için harç ücretleri...
2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte pasaport harçlarının ne kadar olacağı gündeme geldi. İşte pasaport ücreti - 10 yıllık pasaport ücreti - pasaport fiyatları.
2025 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
2025 yılı itibarıyla pasaport harçlarında belirgin bir artış yaşanacak. 6 aylık pasaport harcı 2.359 TL,
1 yıllık pasaport harcı ne kadar?
1 yıllık pasaport harcı 3.424 TL,
2 yıllık pasaport harcı ne kadar?
2 yıllık pasaport harcı 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı ne kadar?
3 yıllık pasaport harcı 7.999 TL olarak belirlendi.
3 yıl ve üzeri pasaport harcı ne kadar?
3 yıl ve üzeri pasaport için harç ücreti ise 11.274 TL olacak.
Bunların yanı sıra pasaport işlemleri sırasında ödenecek damga vergisin de 1.137 TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor.
Yeşil Pasaport (Hususi Pasaport) Nedir?
Yeşil renkli kapağı dolayısıyla bu isimle anılan hususi pasaport başta belirli mevkilere erişmiş kamu görevlileri olmak üzere gereken şartları sağlayan kişilere verilen bir pasaport türüdür. Bu pasaporta sahip olan kişiler diğer ülkelere girişte standart pasaport sahiplerine nazaran bazı kolaylıklar elde edebilir. Bunların başında gelen belirli gün ile sınırlı vizesiz giriş imkânı oldukça önemlidir.
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?
Yeşil pasaport başvurusu için öncelikle Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden online olarak randevu alınabilir. Bu başvuru randevusuna gitmeden önce yeşil pasaport ücretinin ödenmesi ve gerekli belgelerin toplanması gerekir. Ücretin ödenmesi sonrası gereken evraklarla birlikte başvuru randevusuna gidilir. Uygun şartların olması durumunda belirli bir gün içerisinde yeşil pasaport belgesi kişiye verilir.
Yeşil Pasaport için Gerekli Evraklar Nelerdir?
Yeşil pasaport başvurusu için gerekli evraklardan söz etmek yerinde olur. Çalışanlar için ilk evrak hususi pasaport talep formudur. Hak sahibi olan memurun halen çalışmakta olduğu kurumun pasaport imza yetkilisi olan amiri tarafından imzalanmasının ardından geçerlilik kazanır. Pasaport talep formunun yanı sıra nüfus cüzdanı ve son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf da gerekli evraklar arasında yer alır.
Hak sahibinin emekli olması halinde ilgili kurumdan emeklilik yazısı talep edilir. İstifa eden veya ölen kişiler için de son çalışılan kurumdan alınacak yazılı belge ile müracaat edilmesi gerekir. Yeşil pasaport ücret konusunda normal pasaporttan farklı olarak harçtan muaf olması ile ayrılır. Hususi damgalı pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti ödeyerek pasaportlarını alabilir.
Yeşil Pasaport Alma Şartları Nelerdir?
Yeşil pasaport nasıl alınır sorusuna cevap olmak üzere hususi pasaport alma şartlarından söz edilebilir. Şartları taşıyan kişilerin yeşil pasaport randevu alma aşamasından önce istenen belgeleri hazırlaması önemlidir. Aksi halde gereksiz zaman kaybı yaşanabilir.
Yeşil pasaport alma şartlarının başında kimlerin yeşil pasaport alabileceğine dair listede yer alıyor olmak gelir. Yeşil pasaport alma hakkına sahip olmayan bir kişinin belgeleri hazırlasa ve diğer koşulları yerine getirse dahi hususi pasaport almasına imkân yoktur. Kendilerine yeşil pasaport alma hakkı verilen kişiler bu haklarını gerekli belgeler ile İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle kullanabilir.