Yeşil Pasaport için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeşil pasaport başvurusu için gerekli evraklardan söz etmek yerinde olur. Çalışanlar için ilk evrak hususi pasaport talep formudur. Hak sahibi olan memurun halen çalışmakta olduğu kurumun pasaport imza yetkilisi olan amiri tarafından imzalanmasının ardından geçerlilik kazanır. Pasaport talep formunun yanı sıra nüfus cüzdanı ve son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf da gerekli evraklar arasında yer alır.

Hak sahibinin emekli olması halinde ilgili kurumdan emeklilik yazısı talep edilir. İstifa eden veya ölen kişiler için de son çalışılan kurumdan alınacak yazılı belge ile müracaat edilmesi gerekir. Yeşil pasaport ücret konusunda normal pasaporttan farklı olarak harçtan muaf olması ile ayrılır. Hususi damgalı pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti ödeyerek pasaportlarını alabilir.