Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü her sene 10 Nisan'da kutlanıyor. Gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimizi anmak için ülkemizde 7-13 Nisan Polis Haftası olarak kullanılmaktadır. En güzel, anlamlı, yeni polis bayramı mesajları ve sözleri bu haftada merak kazanıyor. İşte 2025 Polis Haftası özelinde en güzel, anlamlı, resimli, seçkin 2025 Polis haftası kutlama sözleri ve mesajları...
Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleşiyor. Gece gündüz demeden halkın huzuru ve güvenliği için çalışan ve halkın her zaman yanında olan Türk Polis Teşkilatında görev alan binlerce çalışanın Polis Haftası mesajları kutlu olsun. Polis yakınlarının Polis Haftasını kutlamak isteyenler 2025 Polis Haftası mesajları araştırması yapıyor. İşte, yeni, anlamlı, kısa, uzun ve en güzel Polis Haftası kutlama mesajları
POLİS HAFTASI MESAJLARI
"Vatanımızın huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışan tüm polislerimizin, Polis Haftası’nı kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. İyi ki varsınız!"
"Polis Haftası'nda, canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getiren, güvenliğimizin teminatı olan tüm polislerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. İyi ki varsınız!"
POLİS GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2025
Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yılını gururla kutluyor, tüm emniyet mensuplarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Gecesini gündüzüne katarak milletin can ve mal güvenliğini sağlayan tüm polislerimize teşekkür ediyoruz. Polis Haftası’nız kutlu olsun.
Polisimiz; huzurun, barışın ve güvenin sembolüdür. Polis Haftası’nız kutlu olsun.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum
POLİS HAFTASI SÖZLERİ 2025
Toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. Sizinle gurur duyuyoruz."
"Canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getiren, milletimizin güvenliğini sağlayan kahraman polislerimize sonsuz teşekkürler. Polis Haftası'nızı kutluyorum."
"Vatan, millet ve bayrağı uğruna canlarını feda eden polislerimizi rahmetle anıyor, görev başındaki tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Polis Haftası kutlu olsun."
POLİS HAFTASI MESAJI 2025
"Halkın her zaman yanında olan, demokrasinin temelini oluşturan Türk Polis Teşkilatının Polis Haftası'nı kutluyor, görevleri başında şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyorum."
"Huzur ve güvenliğimizin teminatı, milletimizin gururu Türk Polis Teşkilatı’mızın kuruluş yıl dönümü ve Polis haftası kutlu olsun. Gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimize teşekkürler."
"Gecesini gündüzüne katarak milletimizin huzurunu sağlayan tüm polislerimize sonsuz minnet ve saygılarımı sunuyorum. Polis Haftası kutlu olsun."