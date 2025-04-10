Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleşiyor. Gece gündüz demeden halkın huzuru ve güvenliği için çalışan ve halkın her zaman yanında olan Türk Polis Teşkilatında görev alan binlerce çalışanın Polis Haftası mesajları kutlu olsun. Polis yakınlarının Polis Haftasını kutlamak isteyenler 2025 Polis Haftası mesajları araştırması yapıyor. İşte, yeni, anlamlı, kısa, uzun ve en güzel Polis Haftası kutlama mesajları