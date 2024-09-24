Primi eksik olanlara ödeme listesi çıktı! 2008'den önce sigortası olana toplu para imkanı: 1800 prim günü ile...

Geçmişte kısa süre çalışıp prim gün sayısını tamamlayamayanlar için prim iadesi imkanı sunuluyor. Emekli olamayan bu kişiler veya vefat etmişlerse yakınları, ödenen primleri toplu halde geri alabiliyor. Ancak bu iadenin yapılabilmesi için belirli şartlar bulunuyor. İşte prim iadesi alabilecek kişilere ve çalışanlara sunulan imkanlar...
Çalışma hayatına başlayan herkesin en büyük hayallerinden biri emekliliğe ulaşmaktır. Ancak bazı durumlarda bu hedefe ulaşmak zor olabilir. Özellikle geçmişte sigortalı olarak çalışmış, ancak çeşitli sebeplerle iş hayatından uzaklaşmış kişiler, emeklilik hakkını elde edip edemeyecekleri konusunda endişe yaşıyor. Bu kişiler için eksik prim günleri, emekli olmanın önündeki en büyük engellerden biri olabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Prim İadesi İmkanı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışarak ya da borçlanmayla emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere prim iadesi imkanı sunuyor. Hatta vefat edenlerin yakınları da bu imkandan yararlanabiliyor. Bu konuda merak edilen birçok soru bulunuyor. İşte detaylar...
Hangi Şartlar Aranıyor?
SSK ve Bağ-Kur'luların prim iadesi alabilmesi için:
Sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütmüyor olması gerekiyor.
Ayrıca, emeklilik için gerekli olan yıl ve yaş şartlarını (kadınlar için 58, erkekler için 60) tamamlamış olmaları da şart.
Primler Nasıl Geri Alınabilir?
Yıl ve yaş şartını tamamlayan, ancak emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar, bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezi ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunarak ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu şekilde iade alabiliyorlar.
Tamamı İade Ediliyor Mu?
SSK'lılar (4A) için: 2008'den önce ödenen hem işçi hem de işveren primleri, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.
Bağ-Kur'lulara (4B): Tarih ayrımı yapılmaksızın ödedikleri tüm primler geri veriliyor.
Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olan primleri kapsıyor. Kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primleri iade edilmiyor.
Güncelleme Söz Konusu Mu?
Prim iadesi yapılırken, başvuru tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı uygulanarak hesaplama yapılıyor.
Ölen Kişilerin Yakınları da Alabilir Mi?
Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için:
1800 gün ya da 4A sigortalıları için en az 900 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor.
Bu şartları sağlayamayan hak sahiplerine prim iadesi imkanı sunuluyor.
Yeniden Sigortalı Olunabilir Mi?
Prim iadesi alanlar, yeniden sigortalı olduklarında, aldıkları primleri güncellenmiş tutar üzerinden geri ödeyerek hizmetlerini ihya edebiliyorlar.
Fazla Ödemelere İmkan Var
Tavanı Aşan Primlerin İadesi İçin Süreç Nasıl İşliyor?
Birden fazla işyerinde çalışan ve SGK'ya tavanı aşan miktarda prim ödeyen kişiler, fazla ödedikleri tutarları iade talep edebiliyorlar.
Emekli İşçilerin de Prim İadesi Hakkı Var Mı?
Birden fazla işverene bağlı olarak çalışan emekli işçiler, prim iadesinden faydalanabiliyor. Emeklilikten sonra sigortalı çalışmaya devam edenlerden kesilen yüzde 7.5'lik işçi primleri iade ediliyor.
Prim İadesi Nasıl Yapılıyor?
Prim iadesi için SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. SGK, başvurunun yapıldığı ay içinde iade işlemini gerçekleştiriyor. Ancak güncelleme yapılmadığından dilekçenin zamanında verilmesi önem taşıyor.
Eksik primlerini tamamlayamayan kişiler, bu yolla toplu para iadesi alabiliyor. Bunun için yıl ve yaş şartlarının sağlanması ve başvuru yapılması gerekiyor.