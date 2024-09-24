Primi eksik olanlara ödeme listesi çıktı! 2008'den önce sigortası olana toplu para imkanı: 1800 prim günü ile...

Tamamı İade Ediliyor Mu?

SSK'lılar (4A) için: 2008'den önce ödenen hem işçi hem de işveren primleri, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.

Bağ-Kur'lulara (4B): Tarih ayrımı yapılmaksızın ödedikleri tüm primler geri veriliyor.

Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olan primleri kapsıyor. Kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primleri iade edilmiyor.