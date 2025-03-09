Ramazan ne zaman kaç gün kaldı? sorusuna yanıt aranıyor. Milli bayramlarımızın yanında bir de dini bayramlarımız vardır. On bir ayın sultanı Ramazan ayını girmiş bulunmaktayız. 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki ramazan bayramı tatili ne zaman? İşte detaylar.