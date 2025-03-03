Bayram tarihleri, resmi tatil süresi ve özel planlar için önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılındaki Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri.

1 /5 Ramazan ne zaman kaç gün kaldı? sorusuna yanıt aranıyor. Milli bayramlarımızın yanında bir de dini bayramlarımız vardır. On bir ayın sultanı Ramazan ayını girmiş bulunmaktayız. 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki ramazan bayramı tatili ne zaman? İşte detaylar.

2 /5 Müslümanlar ilk oruçlarını 1 Mart’ta tutmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 29 Mart’ta sona erecek. İşte, Ramazan Bayramı tatili takvimi...

3 /5 RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ 28 Şubat 2025: Gece ilk sahura kalkılacak 1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının başlangıcı/ilk oruç 29 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının sonu/son oruç ve arife günü 30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı’nın 1. Günü 31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı’nın 2. Günü 1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı’nın 3. Günü

4 /5 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili 3,5 gündür. Arife günü öğleden sonra yarım gün tatildir. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine denk gelen Ramazan Bayramı tatiline Cumartesi gününü de dahil ederek 4,5 güne çıkarabilirsiniz. Bayram tatili kaç gün olacağı Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi olarak kamuoyuna duyrulmakta.