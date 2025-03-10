Bayram tarihleri, resmi tatil süresi ve özel planlar için önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. 2025 Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Peki bayram ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı bayram tatili kaç gün, 9 gün olur mu? İşte 2025 dini günler takvimi.

1 /5 Ramazan ne zaman kaç gün kaldı? sorusuna yanıt aranıyor. Milli bayramlarımızın yanında bir de dini bayramlarımız vardır. On bir ayın sultanı Ramazan ayını girmiş bulunmaktayız. 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki ramazan bayramı tatili ne zaman? İşte detaylar.

2 /5 Müslümanlar ilk oruçlarını 1 Mart’ta tutmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 29 Mart’ta sona erecek. İşte, Ramazan Bayramı tatili takvimi...

3 /5 RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ 28 Şubat 2025: Gece ilk sahura kalkılacak 1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının başlangıcı/ilk oruç 29 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının sonu/son oruç ve arife günü 30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı’nın 1. Günü 31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı’nın 2. Günü 1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı’nın 3. Günü



4 /5 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili 3,5 gündür. Arife günü öğleden sonra yarım gün tatildir. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine denk gelen Ramazan Bayramı tatiline Cumartesi gününü de dahil ederek 4,5 güne çıkarabilirsiniz. Bayram tatili kaç gün olacağı Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi olarak kamuoyuna duyurulmakta.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek. 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arife Günü olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.