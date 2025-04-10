TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığında ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına Satuk Buğra Fındık ve Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Nalbantoğlu atandı.





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ATAMALAR

Ayrıca 10 ilin İl Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı ve 18 ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğünde ise 6 ilin Orman Bölge Müdürü görevden alınarak 26 ilde Orman Bölge Müdürlüğüne atamalar yapıldı.