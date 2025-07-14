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Resmi tatilde hangi kurumlar hizmet verecek? 15 Temmuz’da neler açık, neler kapalı? İşte açık ve kapalı olan yerler

Resmi tatilde hangi kurumlar hizmet verecek? 15 Temmuz’da neler açık, neler kapalı? İşte açık ve kapalı olan yerler

22:4814/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
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Her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz, 2017 yılından bu yana resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. 2025 yılında 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor ve bu tarihte kamu kurumları ile birçok özel sektör birimi çalışmayacak. Özellikle, noter, banka, hastane, kargo, PTT, AVM, eczane gibi yerlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. İşte yarın (15 Temmuz 2025) açık ve kapalı olacak kurumların listesi.


Kamu kurumları ve belediyeler kapalı

Belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, sosyal güvenlik merkezleri gibi tüm devlet daireleri 15 Temmuz’da hizmet vermeyecek. Aynı şekilde eğitim kurumları, üniversiteler ve Borsa İstanbul da kapalı olacak.





Bankalar 15 Temmuz’da açık mı?

15 Temmuz Salı günü, tüm bankalar kapalı olacak. Ancak EFT ve havale gibi işlemler, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.





Eczaneler ve sağlık kurumları ne durumda?

Sağlık ocakları, poliklinikler ve aile hekimlikleri kapalı olacak. Sadece devlet hastanelerinin acil servisleri 7/24 hizmet verecek.




Nöbetçi eczaneler her il ve ilçede hizmette olacak.


Noterler açık mı?

Genel olarak noterler kapalı olacak. Ancak bazı illerde nöbetçi noter uygulaması devrede olabilir. Bu nedenle bulunduğunuz ildeki noterler odasından bilgi alınması tavsiye ediliyor.



Kargo ve PTT hizmetleri çalışıyor mu?

PTT ve birçok özel kargo firması 15 Temmuz’da dağıtım yapmayacak. Şubeler genellikle kapalı olurken, bazı büyük şehirlerde sınırlı nöbet sistemiyle çalışan şubeler bulunabilir.





Ulaşım ve özel sektör hizmetleri

Toplu taşıma araçları (otobüs, metro, tramvay) seferlerine devam edecek.

AVM'ler, restoranlar, kafeler ve oteller gibi özel sektör işletmeleri ise firma kararıyla açık olabilir.


15 Temmuz’da Kapalı Olan Kurumlar

Tüm kamu kurum ve kuruluşları

Bankalar

Noterler (nöbet dışı)

Sağlık ocakları, aile hekimlikleri

Okullar ve üniversiteler

Çoğu kargo ve lojistik firması

Döviz büroları ve kuyumcular


15 Temmuz’da Açık Olan Hizmetler

Hastanelerin acil servisleri

Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi noterler (il bazında değişebilir)

Polis, jandarma, itfaiye

Toplu taşıma sistemleri

Bazı AVM, restoran ve kafeler



#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​
#15 Temmuz resmi tatili
#Açık ve kapalı olan kurumlar
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