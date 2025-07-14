Resmi tatilde hangi kurumlar hizmet verecek? 15 Temmuz’da neler açık, neler kapalı? İşte açık ve kapalı olan yerler

Her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz, 2017 yılından bu yana resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. 2025 yılında 15 Temmuz, salı gününe denk geliyor ve bu tarihte kamu kurumları ile birçok özel sektör birimi çalışmayacak. Özellikle, noter, banka, hastane, kargo, PTT, AVM, eczane gibi yerlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. İşte yarın (15 Temmuz 2025) açık ve kapalı olacak kurumların listesi.

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Kamu kurumları ve belediyeler kapalı Belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, sosyal güvenlik merkezleri gibi tüm devlet daireleri 15 Temmuz’da hizmet vermeyecek. Aynı şekilde eğitim kurumları, üniversiteler ve Borsa İstanbul da kapalı olacak.







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Bankalar 15 Temmuz’da açık mı? 15 Temmuz Salı günü, tüm bankalar kapalı olacak. Ancak EFT ve havale gibi işlemler, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.







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Eczaneler ve sağlık kurumları ne durumda? Sağlık ocakları, poliklinikler ve aile hekimlikleri kapalı olacak. Sadece devlet hastanelerinin acil servisleri 7/24 hizmet verecek.







4 /8 Nöbetçi eczaneler her il ve ilçede hizmette olacak.

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Noterler açık mı? Genel olarak noterler kapalı olacak. Ancak bazı illerde nöbetçi noter uygulaması devrede olabilir. Bu nedenle bulunduğunuz ildeki noterler odasından bilgi alınması tavsiye ediliyor.



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Kargo ve PTT hizmetleri çalışıyor mu? PTT ve birçok özel kargo firması 15 Temmuz’da dağıtım yapmayacak. Şubeler genellikle kapalı olurken, bazı büyük şehirlerde sınırlı nöbet sistemiyle çalışan şubeler bulunabilir.







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Ulaşım ve özel sektör hizmetleri Toplu taşıma araçları (otobüs, metro, tramvay) seferlerine devam edecek. AVM'ler, restoranlar, kafeler ve oteller gibi özel sektör işletmeleri ise firma kararıyla açık olabilir.

