Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi tamamlandıktan sonra, Sağlık Bakanlığı işçi alımı Rize asil ve yedek adayların isim listeleri belli oldu. İşte temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi sonucu.
Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi yapıldı. İşçi alımı kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kurada asil olarak seçilen adaylar, herhangi bir mülakat sürecine tabi tutulmadan doğrudan işe alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Rize asil ve yedek adayların isim listesi.