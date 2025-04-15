Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 37 bin hekim dışı yeni personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, 2025 yılı sağlık çalışanı alımı kadro ve branş dağılımları beklenmeye başlandı. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan bu kapsamlı alımla ilgili olarak, hangi branşlara ne kadar kontenjan ayrılacağı, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve adaylardan hangi şartların isteneceği gibi konular büyük merak uyandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin sağlık çalışanı alım sürecine dair son bilgiler neler? Sağlık Bakanlığı Hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, teknisyen alımı ne zaman, başvuru şartları ve branşlar neler, kılavuz yayınlandı mı? İşte merak edilen ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı'nın yayınlayacağı duyuru ile beraber sağlık çalışanı alımı kadro ve branş dağılımları ile başvuru şartları ve özel koşullar gibi detaylar ilan edilecek. Hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, teknisyen gibi kadrolar için Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla başlıyor.
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak.
Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak.
Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı ataması için gözler ÖSYM'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak. Ardından ise Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak.
Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapacak 2025?
Öte yandan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.
İŞKUR Üzerinden Yapılacak İşçi Alımları Ayrı Yürütülecek
Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak sürekli işçiler için süreç İŞKUR üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda yapılacak duyurular, Resmi Gazete ve Bakanlığın resmî internet sitesinden ilan edilecek. Adayların bu kanalları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
Başvuru Şartları ve Tarih Ne Zaman Netleşecek?
Başvuru süreci için şu an resmi bir tarih verilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sürecin çok gecikmeden başlaması bekleniyor. Başvuru şartları, özel koşullar ve kontenjan bilgileri, Sağlık Bakanlığı'nın www.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.
Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.
Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.