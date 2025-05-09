SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI





En az 5 yıllık i̇lkokul (yeti̇şki̇nler 2. kademe eği̇ti̇mi̇ başarı belgesi̇ne sahi̇p olanlar dahi̇l)

En az 5 yıllık i̇lkokul (yeti̇şki̇nler 2.kademe eği̇ti̇mi̇ başarı belgesi̇ne sahi̇p olanlar dahi̇l) ortaöğreti̇m mezunu olmak.

Ortaöğreti̇m kurumlarının sağlık hi̇zmetleri̇ alanı- hemşi̇re yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakim tekni̇syenli̇ği̇ dalının bi̇ri̇nden mezun olmak.

Ortaöğreti̇m kurumlarının bi̇ri̇nden veya önli̇sans programlarının bi̇ri̇nden veya li̇sans bölümleri̇ni̇n bi̇ri̇nden mezun olmak.

1.5188 sayılı özel güvenli̇k hi̇zmetleri̇ne dai̇r kanun gereği̇nce geçerli̇li̇ği̇ devam eden özel güvenli̇k ki̇mli̇k kartına sahi̇p olmak. (silahlı özel güvenli̇k ki̇mli̇k kartına sahi̇p olanlar da başvuru yapabi̇li̇r)

2.engelli̇ veya eski̇ hükümlü olmamak.

Ortaöğreti̇m kurumlarının bi̇ri̇nden veya ortaöğreti̇m kurumlarının yi̇yecek i̇çecek hi̇zmetleri̇ alanı ve dallarının bi̇ri̇nden mezun olmak veya önli̇sans programlarının bi̇ri̇nden veya önli̇sans eği̇ti̇m kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yöneti̇mi̇, yemek pi̇şi̇rme tekni̇kleri̇, gastronomi̇ ve mutfak sanatlari, gemi̇ aşçiliği önli̇sans programlarının bi̇ri̇nden mezun olmak veya li̇sans programlarının bi̇ri̇nden veya li̇sans eği̇ti̇m kurumlarının; gastronomi̇ ve mutfak sanatları, gastronomi̇, mutfak sanatları ve yöneti̇mi̇ li̇sans programlarının bi̇ri̇nden mezun olmak.

1.ortaöğreti̇m, önli̇sans ve li̇sans eği̇ti̇m kurumlarının herhangi̇ bi̇ri̇nden mezun olanlar i̇çi̇n; meb onaylı aşçılık sertifikasına sahi̇p olmak veya 3308 sayılı kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesi̇ne sahi̇p olmak. (ortaöğreti̇m, ön li̇sans veya li̇sans eği̇ti̇m kurumlarının aşçılık veya dengi̇ bölümü mezun olanlardan aşçılık sertifikası veya ustalık belgesi̇ sertifikası istenmeyecektir)

2.tüm öğrenim düzeyleri̇ ve programları i̇çi̇n aşçı olarak en az 3 yıl çalışma deneyimine sahi̇p olduğunu belgelendirmek.























































