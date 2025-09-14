Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman? Bakan Memişoğlu beklenen tarihi paylaştı: 18 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman? Bakan Memişoğlu beklenen tarihi paylaştı: 18 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?

16:4314/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Sağlık Bakanlığı 2.dönem atamaları ne zaman yapılacak?</p>
Sağlık Bakanlığı 2.dönem atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ilk personel alımının ardından ikinci etap için beklenti artıyor. Mayıs ayında tamamlanan süreçte 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Ancak toplam 37 bin kişilik kadronun yalnızca yarısı dolmuş durumda. Geriye kalan 18 bin kişilik kontenjan için gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamaya çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merakla beklenen ikinci atama takvimi hakkında tarih paylaşarak sürecin başlayacağı günü duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımları hangi tarihte başlayacak?

Sağlık Bakanlığı ilk alımları sonrası ikinci alım tarihleri de merak konusu. Mayıs ayında tamamlanmış ve bu kapsamda 19 bin sağlık çalışanı görevlerine başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler ikinci aşamaya çevrildi. Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamaları ne zaman? Bakan Kemal Memişoğlu beklenen tarihi duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımları hangi tarihte başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık bakanlığı personel alımı
#sağlık bakanlığı kılavuzu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?