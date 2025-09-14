Sağlık Bakanlığı ilk alımları sonrası ikinci alım tarihleri de merak konusu. Mayıs ayında tamamlanmış ve bu kapsamda 19 bin sağlık çalışanı görevlerine başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler ikinci aşamaya çevrildi. Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamaları ne zaman? Bakan Kemal Memişoğlu beklenen tarihi duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımları hangi tarihte başlayacak?