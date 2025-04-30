Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı atama kılavuzu ile son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek olan diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve sağlık mesleklerinin hepsi, yayımlanacak olan kılavuzda belli olacak. 19 bin personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, hangi kadrodan kaç kişinin alınacağını ÖSYM üzerinden adayların erişimine sunulacak atama kılavuzu ile öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ataması başvuru kılavuzu yayımlandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2025 Sağlık Bakanlığı atama kılavuzu indirme-sorgulama
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı personel ataması başvuru kılavuzu yayımlandı mı, nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. 28 Nisan Pazartesi günü yayımlanması beklenen kılavuz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Kılavuzun açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yer almıyor.
Sağlık Bakanlığı kaç personel ataması yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.
Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.
Bakan Memişoğlu'ndan personel alım duyurusu
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi;
"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
Sağlık Bakanlığı alımı hangi branştan kaç kişi atanacak?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek adaylar başvurularını yapabilecek.