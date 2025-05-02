Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı atama kılavuzu ile son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek olan diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve sağlık mesleklerinin hepsi, yayımlanacak olan kılavuzda belli olacak. 19 bin personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, hangi kadrodan kaç kişinin alınacağını ÖSYM üzerinden adayların erişimine sunulacak atama kılavuzu ile öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ataması başvuru kılavuzu yayımlandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2025 Sağlık Bakanlığı KPSS 2025 / 4 tercih kılavuzu kılavuzu indirme-sorgulama
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı personel ataması başvuru kılavuzu yayımlandı mı, nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Sağlık Bakanlığı kaç personel ataması yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.
Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025 / 4 atama kılavuzu nasıl sorgulanır?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025 / 4 atama kılavuzu ÖSYM sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?
Bakanı Memişoğlu'ndan alıma ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."
Sağlık Bakanlığı alımı hangi branştan kaç kişi atanacak?
Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları yer aldı. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.