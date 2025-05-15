SAĞLIK BAKANLIĞI KLİNİZ DESTEK ELEMANI ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. 5 Mayıs’ta başlayıp 9 Mayıs’ta sona erecek olan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi ise 27 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi almı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.