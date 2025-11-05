Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 572 silahsız güvenlik görevlisi alacak. Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımları, yazılı ve sözlü sınav olmadan doğrudan kura sonuçları yöntemiyle belirlenecek. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılırken gözler kura takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi kuraları saat kaçta çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları güvenlik görevlisi kura çekiliş sonuçları asil ve yedek listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Bakanlık bünyesine 1.948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekiminin ardından isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi kuraları ne zaman çekilecek? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi kura sonuçları asil ve yedek listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı kurası ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Kura çekiminin Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları: Güvenlik görevlisi İŞKUR kura sonuçları asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde olacak, maaş ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa gibi illere yapılacak. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.