



SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.



