SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NOTER KURA TARİHİ 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak 3.658 sürekli işçi alımında önemli bir aşamaya gelindi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, kura çekimi tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi çeşitli kadrolar için yapılacak kura, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları aynı gün erişime açılacakken, sonuçlara T.C. kimlik numarası ile resmi internet adresinden ulaşılabilecek. İşte detaylar...

1 /6 Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3.658 sürekli işçi alımına ilişkin süreçte heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, kura çekimi için geri sayıma geçti. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri gibi farklı alanlarda yapılacak alımlar kapsamında noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Kura, Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar, aynı gün içerisinde bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar, kura sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

2 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

3 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak aktarılacak. Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

4 /6 NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu.

5 /6 Liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.