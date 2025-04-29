SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 37 bin personel alımının ilk etabı için geri sayım başladı. İlk aşamada 19 bin sağlık personelinin istihdam edileceği alım sürecinde gözler, başvuru kılavuzunun yayımlanması için ÖSYM’ye çevrildi. Kılavuzun 28 Nisan’da yayımlanması beklenirken, kadro ve branş dağılımları da başvuru süreciyle birlikte netleşecek. Başvuru takvimi ve detaylar, bakanlık ile ÖSYM’nin resmi duyurularıyla kamuoyuna açıklanacak.
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişilik kontenjan için başvuru süreci başlamak üzere. Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanan alımlar için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ile alım yapılacak kadro ve branşlar da netlik kazanacak. Süreç, bakanlık ve ÖSYM’nin resmi duyuruları doğrultusunda şekillenecek.
37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanı kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu. Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi;
"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."
19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak. Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.
18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımına ilişkin fikir oluştu. Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurdu. Hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak.