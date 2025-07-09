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Sağlık Bakanlığı personel alımı atama takvimi belli oldu: Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! 18 bin sağlık personeli atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama takvimi belli oldu: Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! 18 bin sağlık personeli atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

13:239/07/2025, الأربعاء
G: 9/07/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel 2. alımlar ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımına yeni müjde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Bakan Memişoğlu, sözleşmeli sağlık personeli alımı için takvimi duyurdu. İkinci alımlar için gözler ÖSYM'nin paylaşacağı kılavuzda.Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel 2. alımlar ne zaman? 18 bin sağlık personeli atama takvimi, kadro ve branş dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından mayıs ayıda 15.342 sözleşmeli personel ile 3.658 sürekli işçi alımı yapıldı. Bakan Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımının yapılacağını paylaşmıştı. Sağlık Bakanlığı alım için başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen adayların merak ettiği müjde geldi. Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Bu açıklama sonrası Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel 2. alımlar ne zaman? sorusu merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve sözleşmeli personel alacak mı, alımlar ne zaman yapılacak?


Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına 18 bin personel alımına yönelik açıklamalarda bulundu ve alım süreci hakkında merak edilen detayları paylaştı.

Memişoğlu, ikinci alım sürecinin ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Bakan Memişoğlu, yeni yaptığı açıklamada ise alım süreci hakkında merak edilen detayları paylaştı. Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde konuşarak, başvuruların önümüzdeki aylarda başlaması için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. 





Sağlık Bakanlığı 18 bin sağlık personeli atama takvimi, kadro ve branş dağılımı belli mi?

Sözleşmeli sağlık personeli alımının, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak sağlık çalışanlarıyla sağlık sistemini daha da güçlendireceği belirtiliyor. Alımların özellikle hastaneler, aile sağlık merkezleri, acil servisler ve diğer sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek personel ile yapılması bekleniyor. Bu alımlar, hem sağlık çalışanlarının iş güvencelerini artıracak hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak.

Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.


Buna göre Ağustos ayı sonu Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Henüz 18 bin alıma dair branş dağılımları duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti. 19 bin alımda söz konusu olan braş dağılımı şöyle:


BİYOLOG 10


BÜRO PERSONELİ 215


ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75


DESTEK PERSONELİ 15


DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44


DİYETİSYEN 74


EBE 1280


FİZYOTERAPİST 121


GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597


İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27


ODYOLOG 17


PERFÜZYONİST 25


PSİKOLOG 30


SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2


SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397


SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25


SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146


SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225


SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135


SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132


SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26


SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71


SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786


SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314


SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17


SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50


SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17


SOSYAL ÇALIŞMACI 67


TEKNİKER 235


TEKNİSYEN 273

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı
#18 sözleşmeli personel alımları
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