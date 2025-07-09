



Sağlık Bakanlığı 18 bin sağlık personeli atama takvimi, kadro ve branş dağılımı belli mi?

Sözleşmeli sağlık personeli alımının, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak sağlık çalışanlarıyla sağlık sistemini daha da güçlendireceği belirtiliyor. Alımların özellikle hastaneler, aile sağlık merkezleri, acil servisler ve diğer sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek personel ile yapılması bekleniyor. Bu alımlar, hem sağlık çalışanlarının iş güvencelerini artıracak hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak.

Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak.



