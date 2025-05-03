SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA TERCİH KILAVUZU! 2. alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ve ekranı açıldı! İşte branş dağılımı ve kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı’na 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun duyurusuna göre, KPSS 2025/4 tercih başvuruları 2 Mayıs’ta başlayacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Kılavuzda branş ve kontenjan dağılımları yer alacak. Tercih süreci yalnızca internet üzerinden yürütülecek. Gözler şimdi osym.gov.tr adresine çevrildi.
Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklenen KPSS 2025/4 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM üzerinden yapılacak merkezi yerleştirme ile 15 bin 342 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, adaylar 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini osym.gov.tr üzerinden tamamlayabilecek. Kılavuzda branş dağılımı, kadro detayları ve başvuru şartlarına ilişkin tüm bilgiler yer aldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINDA
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
19 bin personel alımı kapsamında yapılacak 3.658 sürekli işçi alımı süreci işe İŞKUR ile devam edecek. Bakan Memişoğlu dünkü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır."