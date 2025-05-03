SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA TERCİH KILAVUZU! 2. alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ve ekranı açıldı! İşte branş dağılımı ve kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklenen KPSS 2025/4 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM üzerinden yapılacak merkezi yerleştirme ile 15 bin 342 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, adaylar 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini osym.gov.tr üzerinden tamamlayabilecek. Kılavuzda branş dağılımı, kadro detayları ve başvuru şartlarına ilişkin tüm bilgiler yer aldı.