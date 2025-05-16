Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar sonuçları bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs'ta alınmaya başlandı. Açıklanan kadrolara başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri, belli oldu mu, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç ve kura tarihi...
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapıyor. başvurular 9 Mayıs'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte ise gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, kura çekimi tarihlerini duyurdu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? Personel alımı nihai aday listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuruları bitti mi?
5 Mayıs'ta başlayan başvurular 9 Mayıs itibarıyla sona erdi.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapıldı?
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak.
Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI
BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)
EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK.
KLİNİK DESTEK ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI
ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI- HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
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SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
1.5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK
KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA
SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)
2.ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI AŞÇI BAŞVURU ŞARTLARI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ
BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AŞÇILIK, HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK, MUTFAK YÖNETİMİ, YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, GEMİ AŞÇILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, GASTRONOMİ, MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
1.ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ
HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLANLAR İÇİN; MEB ONAYLI
AŞÇILIK SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VEYA 3308 SAYILI
KANUNA GÖRE AŞÇILIK DALINDA USTALIK BELGESİNE SAHİP
OLMAK.
(ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VEYA LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ AŞÇILIK VEYA DENGİ BÖLÜMÜ MEZUN OLANLARDAN AŞÇILIK
SERTİFİKASI VEYA USTALIK BELGESİ SERTİFİKASI İSTENMEYECEKTİR)
2.TÜM ÖĞRENİM DÜZEYLERİ VE PROGRAMLARI İÇİN AŞÇI OLARAK EN AZ 3 YIL ÇALIŞMA DENEYİMİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.