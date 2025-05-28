SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI





EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI

BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK.





KLİNİK DESTEK ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI





ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI- HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

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SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

1.5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK

KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA

SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)

2.ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.





SAĞLIK BAKANLIĞI AŞÇI BAŞVURU ŞARTLARI





ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ

BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AŞÇILIK, HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK, MUTFAK YÖNETİMİ, YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, GEMİ AŞÇILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, GASTRONOMİ, MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

1.ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ

HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLANLAR İÇİN; MEB ONAYLI

AŞÇILIK SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VEYA 3308 SAYILI

KANUNA GÖRE AŞÇILIK DALINDA USTALIK BELGESİNE SAHİP

OLMAK.

(ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VEYA LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ AŞÇILIK VEYA DENGİ BÖLÜMÜ MEZUN OLANLARDAN AŞÇILIK

SERTİFİKASI VEYA USTALIK BELGESİ SERTİFİKASI İSTENMEYECEKTİR)

2.TÜM ÖĞRENİM DÜZEYLERİ VE PROGRAMLARI İÇİN AŞÇI OLARAK EN AZ 3 YIL ÇALIŞMA DENEYİMİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.







