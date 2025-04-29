



Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kontenjan dağılımı henüz belli olmadı. Bakanlık geçtiğimiz yıl 8 bin sürekli işçi alımı yapmıştı. O alımda branş ve kadro dağılımı şu şekilde olmuştu:

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle: Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).



