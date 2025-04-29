Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama 37 bin personel alımı 2 aşamada yapılacak. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı için de başvurular alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımıyla hangi hastanelere kaç temizlik personeli alacak? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ile İstanbul’da kaç temizlik personeli alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı yapılacağı müjdesini vermişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, 37 bin sağlık çalışanı alımının 19 bininin ilana çıkacağı tarihi duyurarak, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt verdi.
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle: "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız."
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımıyla hangi hastanelere kaç temizlik personeli alacak?
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi; "37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 4500 bin işçi alımı için ilan bekleniyor. Henüz resmi ilan yayımlanmasada detaylar gelmeye başladı. İŞKUR ile alınacak başvurular için adaylardan aranan şartlar ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşacağız.
Sağlık Bakanlığı hangi kadrolarda işçi alımı yapılacak?
İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan İşçi alımı ilanına göre 4500 kişilik kadro ile kontenjan dağılımı şu şekilde olması bekleniyor.
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı,
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
Elektrikçi (Genel),
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
İnşaat Boyacısı/Boyacı,
Marangoz,
Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi
Oto Elektrikçi,
Otomotiv Kaportacısı,
Klinik Destek Elemanı,
Güvenlik Görevlisi,
Temizlik Görevlisi,
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi illerde olacak?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sürekli işçi alımının hangi illerde olacağına ilişkin detaylar da netleşmiş olacak. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 Sürekli işçi alımı yapılmış, alımı yapılan iller şu şekilde olmuştu:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde alınmıştı.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kontenjan dağılımı henüz belli olmadı. Bakanlık geçtiğimiz yıl 8 bin sürekli işçi alımı yapmıştı. O alımda branş ve kadro dağılımı şu şekilde olmuştu:
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle: Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).
Sağlık Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.