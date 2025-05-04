Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacak. Hastanelerde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımları için başvurular İŞKUR "esube.iskur.gov.tr" üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ile klinik destek elemanı alacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımıyla hangi hastanelere kaç temizlik personeli alacak? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ile İstanbul’da kaç temizlik personeli alacak?
Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı iş ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS puanı ile başvuruda bulunacak adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapacak.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik görevlisi alımları başvurusu ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımıyla hangi hastanelere kaç temizlik personeli alacak?
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi; "37 bin kadro aldık, hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."
Sağlık Bakanlığı temizli görevlisi alımı ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi alınacak.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında güvenlik görevlisi alımı ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı branş ve kontenjanına göre, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), alımı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alınacak mı?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı iş ilanına göre, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.
Sağlık Bakanlığı hangi kadrolarda işçi alımı yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi illerde olacak?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvuru süreci 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında başlayacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte sürekli işçi alımının hangi illerde olacağına ilişkin detaylar da netleşmiş olacak.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 Sürekli işçi alımı yapılmış, alımı yapılan iller şu şekilde olmuştu:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde alınmıştı.
Sağlık Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.