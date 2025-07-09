Sağlık raporu ödemesi nereden, nasıl yapılır 2025? Ehliyet yenileme için sağlık raporu ödeme ekranı

Ehliyet yenileyecekler dikkat! Sağlık raporu alacak vatandaşlar için Temmuz 2025’te yeni bir dönem başladı. Artık sağlık raporu için ücretler doğrudan banka üzerinden ödenecek. Peki hangi bankaya, ne kadar yatırılacak? Rapor geçerliliği ne kadar süreyle devam edecek?