Sağlık raporu ödemesi nereden, nasıl yapılır 2025? Ehliyet yenileme için sağlık raporu ödeme ekranı

Ehliyet yenileme işlemlerinde gerekli belgeler arasında yer alan sağlık raporu için Temmuz 2025 itibarıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sağlık raporu ücretleri artık belirlenen bankalar aracılığıyla yatırılacak. Peki, sağlık raporu ücreti ne kadar? Ödeme işlemi nasıl yapılacak? Ehliyet için alınan sağlık raporu kaç yıl geçerli?
Ehliyet yenileyecekler dikkat! Sağlık raporu alacak vatandaşlar için Temmuz 2025’te yeni bir dönem başladı. Artık sağlık raporu için ücretler doğrudan banka üzerinden ödenecek. Peki hangi bankaya, ne kadar yatırılacak? Rapor geçerliliği ne kadar süreyle devam edecek?
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı’nın “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”ne göre bazı güncel rapor ücretleri şu şekilde açıklandı:
Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL
SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru
İşlem kodu ile muayene öncesinde ya da sonrasında ödeme yapılır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.
Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.
İSTEĞE BAĞLI RAPOR TÜRLERİ
1. Sporcu
2. Sürücü
3. Genel Tıbbi Değerlendirme
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Hac/Umre İçin Parmak İzi
6. Yivsiz Av Tüfeği
7. Akli Meleke