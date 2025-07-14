Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği metrobüs hattı, 15 günlük test sürecinin ardından bugün itibarıyla resmi olarak hizmet vermeye başladı. Camili Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasında 16,5 kilometrelik hatta çalışan metrobüsler, 10 istasyonda durarak her gün karşılıklı toplam 22 sefer düzenleyecek. Seferler sabah 07.30’da başlayıp 19.15’te sona erecek. Sefer süresi yaklaşık 25 dakika. Vatandaşların yeni sisteme alışabilmesi için metrobüsler 2025 Eylül ayına kadar ücretsiz olacak.

1 /9 16 buçuk kilometrelik hat Yaklaşık 6 ayda, 350 kişinin özverili çalışmasıyla tamamlan ve ilk test sürüşü 29 Haziran’da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve protokolün katılımıyla yapılmıştı. Metrobüsler, Camili ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta hizmet verecek.

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25 dakikada seferini tamamlıyor Şehir içi ulaşımda konfor ve hızı bir araya getiren metrobüs sistemi, günde karşılıklı toplam 22 sefer yapacak.

3 /9 İlk sefer sabah 07.30’da Gar Meydanı’ndan başlayacak, son sefer ise 19.15’te Camili’den yapılacak.

4 /9 10 farklı istasyonda duracak metrobüslerin sefer süresi ise 25 dakika olarak planlandı. Hattaki iyileştirmelerin tamamlanmasının ardından sefer sıklığı artırılacak.



5 /9 Eylül’e kadar ücretsiz İstanbul’un ardından Türkiye’de metrobüs sistemini uygulamaya koyan ikinci şehir olan Sakarya’da, vatandaşların yeni ulaşım sistemine uyum sağlamaları ve erişim kolaylığı amacıyla metrobüsler Eylül ayına kadar ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar metrobüs sefer saatlerine SAKUS üzerinden ulaşabilecekler.





6 /9 İşte metrobüs istasyonları ve sefer saatleri; İstasyonlar: Camili (Valilik), Karaman (Evrenköy), Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık, Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi, Orta Garaj ve Gar Meydanı

7 /9 Sakarya metrobüs sefer saatleri: Gar Meydanı- Camili 07:30- 08:00 08:00- 08:25 08:30- 08:55 09:05- 09:30 09:35- 10:00 10:10- 10:35 10:40- 11:05 11:15- 11:40 11:45- 12:10 12:20- 12:45 12:50- 13:15 13:25- 13:50 13:55- 14:20 14:30- 14:55 15:00- 15:25 15:35- 16:00 16:05- 16:30 16:40- 17:05 17:10- 17:40 17:45- 18:10 18:20- 18:45 18:50- 19:15

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