SED ödemeleri, dar gelirli ailelere çocuklarının bakım ve eğitimi için maddi destek sağlamak amacıyla yapılan düzenli yardımlardır. Temmuz ayı SED yardımının 19 Temmuz'da yatırıldığını duyurmuştu. Şimdi ise gözler Ağustos ayı için SED ödemelerine çevrildi. Peki; 2024 Ağustos SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte yanıtı.
Ağustos ayı SED yardımı ödeme günleri ve takvimi 2024, hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), Temmuz ayının 19'unda yatırılmıştı. e-Devlet sayfası üzerinden ödemelere yönelik sorgulamalar da yapılabiliyor. Peki; SED yardımı Ağustos ayı ne zaman yatacak? İşte yanıtı.
2024 AĞUSTOS SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı SED yardımının 19 Temmuz'da yatırıldığını duyurmuştu. Ağustos ayı SED ödeme tarihi henüz belli olmadı.
Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.
SED YARDIMI (ÇOCUK PARASI) NE KADAR OLDU?
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı 5 bin 330 lira olarak ödeniyordu.
SED Yardımı nedir?
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED); temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destektir.
Kimler SED Yardımından Yararlanabilir?
Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması
Ailede çalışan bireyin ya da çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması
Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama)
Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması
Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.
SED Başvurusu için İstenilen Evraklar
Yukarıdaki kriterleri karşılayanların SED başvurusu için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:
Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi
Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh
Ailede engelli varsa engelli raporu
Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge
Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi
Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi
Gelir Beyan Formu
Çocukların güncel öğrenci belgeleri
Kira sözleşmesi fotokopisi
İş göremezlik raporu
Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı
SED Yardımı Ne Kadar Süreyle Alınabiliyor?
Sosyal ve ekonomik destek aylık düzenli olarak sunulabileceği gibi “Geçici Ekonomik Destek” adı altında tek seferlik olarak da sunulabilir. SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Bu miktar ve süre SED yönetmeliği çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezindeki komisyon ve aile hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı tarafından belirlenir.
Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat Bankasında ki hesabına yatırılır.
SED yardım başvurusu nereden nasıl yapılır?
Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.
Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilmektedir.
Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.
Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.
Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.
SED başvuru ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu için tıklayın