SED Yardımı Ne Kadar Süreyle Alınabiliyor?

Sosyal ve ekonomik destek aylık düzenli olarak sunulabileceği gibi “Geçici Ekonomik Destek” adı altında tek seferlik olarak da sunulabilir. SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir.